Актор серіалу "Офіс" випадково став обличчям різноманітних товарів по всьому світу

Популярний американський актор та сценарист Бі Джей Новак, найбільше відомий публіці роллю Раяна Говарда у серіалі "Офіс", випадково та зовсім неочікувано для себе став обличчям різних товарів у різних країнах світу.

Фотографії цих товарів Бі Джей опублікував у своєму інстаграмі. Схоже, що актор вважає цю ситуацію доволі смішною.

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Також він пояснив підписникам, як таке могло статися. Виявляється, що кілька років тому хтось помилково розмістив фото Бі Джея Новака на безкоштовному фотостоці, зображення з якого будь-хто може використати в особистих та комерційних цілях.

Схоже, що тепер я рекламую товари по всьому світу,

– написав Бі Джей Новак в інстаграм-історії.

Шведський одеколон

Скриншот інстаграму bjnovak

Фарба для обличчя в Уругваї





Скриншот інстаграму bjnovak

Машинка для стрижки





Скриншот інстаграму bjnovak

Електробритва





Скриншот інстаграму bjnovak

Дощовик





Скриншот інстаграму bjnovak

Поки що актор не планує якось розв'язувати цю проблему та видаляти своє фото з фотостоку, хоча це, ймовірно, було б неважко. За його словами, зараз він "занадто зайнятий, аби щось із цим робити", тож не виключено, що надалі з'явиться ще більше товарів, які безкоштовно рекламуватиме Бі Джей Новак.

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