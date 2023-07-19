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Який вигляд матиме світ у 2123 році

Мобільні телефони виглядатимуть дуже футуристично, але водночас точно так само, як зараз. От тільки вони будуть наскрізь прозорі.



Який вигляд матимуть телефони майбутнього / Фото BuzzFeed

Салон літака більше нагадуватиме космічний корабель. Сподіваємось, що проходження контролю безпеки не займатиме багато часу.



Сучасні літаки матимуть такий вигляд / Фото BuzzFeed

Холодильники матимуть безліч додаткових відділень і вміщатимуть все, що вам може знадобитися. Але потрібно, щоб там завжди був порядок.



Холодильник майбутнього / Фото BuzzFeed

А ось так виглядатиме туалет у звичайному будинку.



Це точно туалет, а не штурвал якогось космічного корабля? / Фото BuzzFeed

Так виглядатиме громадський транспорт у великих містах.



А це громадський транспорт десь у 2123 / Фото BuzzFeed

Для тих, хто не любить громадський транспорт, є велосипеди.



Велосипеди майбутнього / Фото BuzzFeed

Або ж машини.



Машини у 2123-му / Фото BuzzFeed

І, нарешті, ось як виглядатиме Нью-Йорк у 2123 році, з Емпайр-Стейт-Білдінг на задньому плані і літаючими капсулами над головою.



Місто майбутнього / Фото BuzzFeed

Додамо, що раніше штучний інтелект пофантазував, який вигляд матимуть атомні електростанції. В "Енергоатомі" зазначили, що будівництво нових електростанції сприятиме не лише наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС.