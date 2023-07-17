Такими їх показав штучний інтелект Midjourney. Він створив кілька проєктів атомних станцій в різних архітектурно-естетичних стилях.

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Цікаво, що АЕС попросили зобразити у стилі райгун-готик.

Довідка. Цей стиль належить до так званого ретрофутуризму та включає різні аспекти архітектурних стилів Googie, Streamline Moderne та Art Deco.

Будівництво нових електростанції сприятиме не лише наближенню низьковуглецевого майбутнього, а й переосмисленню загального дизайну АЕС,

– зауважили в "Енергоатомі".



Штучний інтелект створив фантастичний дизайн для АЕС / Фото Midjourney

В Україні побудують нові енергоблоки

Раніше "Енергоатом" та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160. Очільник енергетичного відомства зазначив, що спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації.

Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР – потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію,

– сказав Герман Галущенко.

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Дуже шкода, що вони матимуть не такий вигляд, який запропонував штучний інтелект.