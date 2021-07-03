Adidas представив колаборацію з M&M's: фото нової колекції

Компанія Adidas у співпраці з M&M's показала серію спільних кросівок. Нове взуття відсилає до культових цукерок.

Спільна робота Adidas та M&M's являє собою баскетбольну модель 1984 року з архівів Adidas. При створенні взуття дизайнери надихалися фірмовими цукерками та персонажами M&M's.

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Нові кросівки представлені в шести кольорах: жовті, червоні, сині, зелені, помаранчеві і сірі. Взуття матиме шість кольорових символів та буде запаковане в спеціальні коробки жовто-коричневого забарвлення, що нагадують упаковку Peanut M&M's. Крім того, кожна пара доповниться спеціальними устілками із зображенням відповідних персонажів-цукерок, залежно від обраного кольору кросівок.



Adidas представив колаборацію з M&M's / Фото Sneaker News



Adidas показав нові кросівки / Фото Sneaker News



Adidas у співпраці з M&M показала серію спільних кросівок / Фото Sneaker News



Взуття відсилає до культових цукерок / Фото Sneaker News



Серія представлена у шести кольорах / Фото Sneaker News



Дизайнери надихалися цукерками і персонажами M&M's / Фото Sneaker News

Виготовили навіть різні устілки / Фото Sneaker News

Перша партія яскравих кросівок буде доступна, наступна – в листопаді. Вартість однієї пари –

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