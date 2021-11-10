Адаптація найпопулярнішої манги у світі: Netflix оголосив деталі серіалу One Piece

Про плани Netflix зняти серіал за мангою One Piece стало відомо ще на початку 2020 року. Ця новина сколихнула усіх шанувальників японських коміксів та аніме, проте відтоді не з'являлося жодних новин щодо цього проєкту. Але нарешті фанатів One Piece є чим потішити – компанія оголосила основний акторський склад та інші деталі.

Про що йдеться у манзі One Piece

One Piece вважають найпопулярнішим у світі японським коміксом. З 1997 року його публікують на сторінках журналу Weekly Shonen Jump, а з 1999 року паралельно з ним виходить і аніме-серіал.

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Наразі манга нараховує понад 100 томів, а аніме – майже 1000 серій. Крім того, за всю історію One Piece за її мотивами випустили 13 повнометражних фільмів та близько 30 відеоігор.

У центрі сюжету One Piece команди піратів, що називають себе "Піратами Солом'яного капелюха". Їхнім лідером є капітан Манкі Д. Луффі, який володіє унікальною здібністю розтягуватися та стягуватися, як гума. Разом зі своєю командою він розшукує легендарний скарб під назвою One Piece, який допоможе йому стати Королем піратів.

One Piece від Netflix

Виробництвом серіалу за мангою One Piece займеться студія Tomorrow, відома адаптацією іншого аніме – "Ковбой Бібоп". Відомий також і основний акторський склад майбутнього серіалу:

Іньякі Годой у ролі Монкі Д. Луффі ;

Макеню в ролі Ророноа Зоро;

Емілі Радд у ролі Намі;

Джейкоб Ромеро Гібсон у ролі Усопп;

Таз Скайлар у ролі Санджі.





Каст майбутнього серіалу One Piece / Фото з твітера Netflix Geeked

Сценаристами та виконавчими продюсерами адаптації стали Стівен Маеда ("Теорія брехні", "CSI: Маямі", "Секретні матеріали") та Метт Оувенс ("Агенти Щ.И.Т.", "Люк Кейдж"). Крім того, автор манги Ейічіро Ода також зайняв місце у команді проєкту.

Перший сезон серіалу нараховуватиме 10 серій. Зйомки ще не розпочалися – старт запланований на початок 2022 року. Вони проходитимуть у Південній Африці.

Офіційної дати релізу ще не оголосили, проте подейкують, що серіал може з'явиться на стрімінгу вже влітку 2022 року – спеціально до 25-ої річниці виходу манги One Piece, що відбувся 22 липня 1997 року.