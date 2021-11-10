О чем манга One Piece

One Piece считают самым популярным в мире японским комиксом. С 1997 года он публикуется на страницах журнала Weekly Shonen Jump, а с 1999 года параллельно с ним выходит и аниме-сериал.

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В настоящее время манга насчитывает более 100 томов, а аниме – почти 1000 серий. Кроме того, за всю историю One Piece по ее мотивам выпустили 13 полнометражных фильмов и около 30 видеоигр.

В центре сюжета One Piece команда пиратов, называющих себя "Пиратами Соломенной шляпы". Их лидером является капитан Манки Д. Луффи, обладающий уникальной способностью растягиваться и стягиваться как резина. Вместе со своей командой он разыскивает легендарное сокровище под названием One Piece, которое поможет ему стать Королем пиратов.

One Piece от Netflix

Производством сериала по манге One Piece займется студия Tomorrow, известная адаптацией другого аниме – "Ковбой Бибоп" . Известен также и основной актерский состав будущего сериала:

Иньяки Годой в роли Монки Д. Луффи;

Макеня в роли Ророноа Зоро;

Эмили Радд в роли Нами;

Джейкоб Ромеро Гибсон в роли Усопп;

Таз Скайлар в роли Санджи.





Каст будущего сериала One Piece / Фото из твитера Netflix Geeked

Сценаристами и исполнительными продюсерами адаптации стали Стивен Маэда ("Теория лжи", "CSI: Майами", "Секретные материалы") и Мэтт Оувенс ("Агенты Щ.И.Т.", "Люк Кейдж"). Кроме того, автор манги Эйитиро Ода также занял место в команде проекта.

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 серий. Съемки еще не начались – старт намечен на начало 2022 года. Они будут проходить в Южной Африке.