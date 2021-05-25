30 дивних варіантів подачі страв у ресторанах, які можуть розсмішити або зіпсувати апетит

15:23

Практично у кожному ресторані відвідувачів намагаються вразити не лише якістю та смаком приготованих страв, а й їх подачею. Є величезна кількість варіантів, які вигадують у закладах харчування, щоб подати їжу красиво та цікаво. Проте, їхні ідеї не завжди є вдалими, а іноді навіть можуть зіпсувати загальне враження і від смачної страви, і від хорошого закладу.