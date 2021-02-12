25 випадків, коли людям побачилось не те, що було насправді: добірка кумедних фото

23:05

Подібні історії траплялися з кожним з нас. Усі ми бачили динозавра замість звичайної хмарини та собаку замість сміттєвого пакета. Учені називають таке явище парейдолією. Це коли ми хибно сприймаємо певні об'єкти за інші, подібні за якимись ознаками. Такі випадки можуть смішити чи лякати, але всі вони надзвичайно цікаві.