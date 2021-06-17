Наче з фільмів жахів: 20 моторошних фото, які не на жарт налякали людей в інтернеті

Аби полоскотати собі нерви та добряче перелякатися необов'язково дивитися фільми жахів чи збиратися із друзями і розповідати страшні історії. Іноді жахнути нас можуть абсолютно звичайні речі.
Розваги 24 підготували для вас добірку фото, які спантеличили та налякали їхніх авторів, а потім і користувачів інтернету. Проте, якщо придивитися краще і дізнатися, що саме на них зображено, вони вже не здаватимуться такими страшними, як було на перший погляд.
Це цікаво 5 найменших казино в історії Лас-Вегаса
"Подивіться на цей костюм змії, який моя дружина зробила для нашої дочки"
"Вирішив погуляти по пляжу і злякався, коли подумав, що наткнувся на зустріч Ку-клукс-клану. Виявилось, що це просто закриті пляжні парасолі"
"Комар пролетів перед об'єктивом"
"Цей рак-самітник використовує викинуту голову ляльки як раковину"
"Це поле капусти. А схоже на поле інопланетних яєць, і я його ненавиджу"
"Сонечко, вкрите ранковою росою"
"Звичайне прання гумових рукавичок випадково відкрило ворота пекла"
"Висушені скати переслідуватимуть мене у кошмарах"
"Вона чхнула під час панорамного селфі"
"Я сиджу на дивані у своєї бабусі, і тут..."
"Будь ласка, не робіть панорамні фотографії собак"
"Вчора я побачив повітряного змія у вигляді кальмара"
"Це просто картопля"
"Вівці вночі"
"Малайський ведмідь більше схожий на чоловіка у костюмі ведмедя"
"Заражений павуками намет"
"А тепер уявіть який вигляд це має у тумані"
"Картопля залишилася в сітці на 3 місяці"
"Підводна статуя акули в озері Невшатель"
"Лампа у вигляді Ісуса"
"Птахи у Римі"
Дивіться також Що тут відбувається: 25 людей, які зберігають спокій у вкрай дивних ситуаціях – курйозні фото