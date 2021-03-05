2 жінки протягнули 48-тонний пасажирський літак за рекордний час: вражаюче відео

Сью Тейлор-Франклін і Сем Тейлор встановили світовий рекорд Гіннеса по найшвидшому буксируванню літака А320 на 20 метрів двома людьми. Жінки протягнули 48-тоний літак Air Moldova по злітній смузі аеродрому Сент-Атан в Уельсі.

42-річна Сем та 52-річна Сью мають звання першої та другої найсильніших жінок Великої Британії. Для встановлення рекорду у жінок було близько 3 хвилин на буксирування, але вони впоралися з цим значно швидше – за 37,63 секунди.

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Представники Книги рекордів Гіннеса завербували силачок, аби побити цей рекорд під час святкування Дня святого Давида, що відбувається 1 березня.

Це було так дивно, тому що 2 роки тому, відпочиваючи в Дубаї, я подумала, що хочу спробувати побити рекорд, як перша валлійка, що керує літаком. Але ця ідея відійшла на другий план, поки нам не подзвонили з Книги Гіннеса,

– розповіла журналістам Сем Тейлор.

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Жінкам вдалося встановити рекорд попри те, що через пандемію вони не могли ретельно підготуватися до цього у тренажерному залі. Припускаємо, що якби зали були відчинені, силачки впоралися б із завданням ще швидше.