Сью Тейлор-Франклин и Сэм Тейлор установили мировой рекорд Гиннесса по самой быстрой буксировке самолета А320 на 20 метров двумя людьми. Женщины протянули 48-тонный самолет Air Moldova по взлетной полосе аэродрома Сент-Атан в Уэльсе.

42-летняя Сэм и 52-летняя Сью имеют звания первой и второй сильнейших женщин Великобритании. Для установления рекорда у женщин было около 3 минут на буксировку, но они справились с этим значительно быстрее – за 37,63 секунды.

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Представители Книги рекордов Гиннесса завербовали силачек, чтобы побить этот рекорд 1 марта, во время празднования Дня святого Давида.

Это было так странно, потому что 2 года назад, отдыхая в Дубае, я подумала, что хочу попробовать побить рекорд, как первая валлийка, что управляет самолетом. Но эта идея отошла на второй план, пока нам не позвонили из Книги Гиннесса,

– рассказала журналистам Сэм Тейлор.

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Женщинам удалось установить рекорд несмотря на то, что из-за пандемии они не могли как следует подготовиться к этому в тренажерном зале. Предполагаем, что если бы залы были открыты, силачки справились бы с задачей еще быстрее.