15 цікавих речей та явищ, які неабияк здивували людей в інтернеті
Джерело:Reddit
Хоч скільки знань і досвіду ми не здобули б, все одно знайдуться речі, які неабияк дивуватимуть нас. Це випадкові збіги, дивовижні явища та раптові усвідомлення, які роблять наше життя цікавішим.
Спеціально для таких речей на розважальному порталі Reddit створили спільноту під назвою Mildly Interesting ("В міру цікаво"). Там користувачі мережі публікують фото, які здивували їх і, на їхню думку, мали б здивувати й інших.
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"Моя банкнота у 10 трильйонів доларів Зімбабве. Я використовую її як закладку"
Фото Reddit / Krazykid678
"Мій тато настільки спалив млинець, що він злився зі сковородою"
Фото Reddit / sms42069
"Тестував камеру спостереження і зрозумів, що через неї видно вени. Виглядає моторошно"
Фото Reddit / Fresh-Yesterday
"Камера першого iPhone у порівнянні з камерою iPhone 13 Pro"
Фото Reddit / Redstone41
"Біле пасмо у волоссі є у мене ще з того часу, як я була маленькою"
Фото Reddit / ahammerfellonmyhead
"Гральні кості з 100 граней"
Фото Reddit / RamenNoodles851
"У Дуйсбургу, у Німеччині, є 23-поверхова будівля без вікон – це державний архів"
Фото Reddit / ManicSheep
"Це не фотошоп. Пиво випало з холодильника і приземлилося ось так"
Фото Reddit / brancoopyat
"Так виглядає еволюція. Побачив 4 покоління Honda Civic у порядку зростання року випуску"
Фото Reddit / Chocolate1ce
"Прозорий лід у моєму напої. Це виглядає так, ніби з нього вирізали шматок"
Фото Reddit / merlinrising
"Потертості на цьому човні виглядають точно як морський пейзаж"
Фото Reddit / supremo92
"Купив краватку, а до нього дали маску в тон"
Фото Reddit / Soviet_Broski
"Я сфотографував свого собаку через вікно, і це виглядає як стара картина"
Фото Reddit / PhatWalda
""Моцарт, не кенгуру". Велосипед моєї дочки пояснює різницю між Австрією та Австралією"
Фото Reddit / pertiberti
"Ось, що було в іграшці, яку щойно знищив мій пес – "Гру закінчено. Ваш собака виграв""
Фото Reddit / chakalakasp