Специально для таких вещей на развлекательном портале Reddit создали сообщество под названием Mildly Interesting ("В меру интересно"). Там пользователи сети публикуют фото, которые удивили их, и, как они думают, должны удивить и других.
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"Моя банкнота в 10 триллионов долларов Зимбабве. Я использую ее как закладку"
Фото Reddit / Krazykid678
"Мой папа настолько сжег блин, что он слился со сковородой"
Фото Reddit / sms42069
"Тестировал камеру наблюдения и понял, что через нее видны вены. Выглядит жутко"
Фото Reddit / Fresh-Yesterday
"Камера первого iPhone по сравнению с камерой iPhone 13 Pro"
Фото Reddit / Redstone41
"Белая прядь в волосах есть у меня еще с тех пор, как я была маленькой"
Фото Reddit / ahammerfellonmyhead
"Игровые кости с 100 граней"
Фото Reddit / RamenNoodles851
"В Дуйсбурге, в Германии, есть 23-этажное здание без окон – это государственный архив"
Фото Reddit / ManicSheep
"Это не фотошоп. Пиво выпало из холодильника и приземлилось вот так"
Фото Reddit / brancoopyat
"Так выглядит эволюция. Увидел 4 поколения Honda Civic в порядке возрастания года выпуска"
Фото Reddit / Chocolate1ce
"Прозрачный лед в моем напитке. Это выглядит так, будто из него вырезали кусок"
Фото Reddit / merlinrising
"Потертости на этой лодке выглядят точно как морской пейзаж"
Фото Reddit / supremo92
"Купил галстук, а к нему дали маску в тон"
Фото Reddit / Soviet_Broski
"Я сфотографировал свою собаку через окно, и это выглядит как старая картина"
Фото Reddit / PhatWalda
""Моцарт, не кенгуру". Велосипед моей дочери объясняет разницу между Австрией и Австралией"
Фото Reddit / pertiberti
"Вот, что было в игрушке, которую только что уничтожил мой пес – "Игра закончена. Ваша собака выиграла""
Фото Reddit / chakalakasp