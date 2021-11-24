Спеціально для таких речей на розважальному порталі Reddit створили спільноту під назвою Mildly Interesting ("В міру цікаво"). Там користувачі мережі публікують фото, які здивували їх і, на їхню думку, мали б здивувати й інших.
Це цікаво Гра, в якій об'єдналися слоти і бінго: що потрібно знати про Slingo
"Моя банкнота у 10 трильйонів доларів Зімбабве. Я використовую її як закладку"
Фото Reddit / Krazykid678
"Мій тато настільки спалив млинець, що він злився зі сковородою"
Фото Reddit / sms42069
"Тестував камеру спостереження і зрозумів, що через неї видно вени. Виглядає моторошно"
Фото Reddit / Fresh-Yesterday
"Камера першого iPhone у порівнянні з камерою iPhone 13 Pro"
Фото Reddit / Redstone41
"Біле пасмо у волоссі є у мене ще з того часу, як я була маленькою"
Фото Reddit / ahammerfellonmyhead
"Гральні кості з 100 граней"
Фото Reddit / RamenNoodles851
"У Дуйсбургу, у Німеччині, є 23-поверхова будівля без вікон – це державний архів"
Фото Reddit / ManicSheep
"Це не фотошоп. Пиво випало з холодильника і приземлилося ось так"
Фото Reddit / brancoopyat
"Так виглядає еволюція. Побачив 4 покоління Honda Civic у порядку зростання року випуску"
Фото Reddit / Chocolate1ce
"Прозорий лід у моєму напої. Це виглядає так, ніби з нього вирізали шматок"
Фото Reddit / merlinrising
"Потертості на цьому човні виглядають точно як морський пейзаж"
Фото Reddit / supremo92
"Купив краватку, а до нього дали маску в тон"
Фото Reddit / Soviet_Broski
"Я сфотографував свого собаку через вікно, і це виглядає як стара картина"
Фото Reddit / PhatWalda
""Моцарт, не кенгуру". Велосипед моєї дочки пояснює різницю між Австрією та Австралією"
Фото Reddit / pertiberti
"Ось, що було в іграшці, яку щойно знищив мій пес – "Гру закінчено. Ваш собака виграв""
Фото Reddit / chakalakasp