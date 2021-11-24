Спеціально для таких речей на розважальному порталі Reddit створили спільноту під назвою Mildly Interesting ("В міру цікаво"). Там користувачі мережі публікують фото, які здивували їх і, на їхню думку, мали б здивувати й інших.

Це цікаво Гра, в якій об'єдналися слоти і бінго: що потрібно знати про Slingo

"Моя банкнота у 10 трильйонів доларів Зімбабве. Я використовую її як закладку"

Фото Reddit / Krazykid678

"Мій тато настільки спалив млинець, що він злився зі сковородою"

Фото Reddit / sms42069

"Тестував камеру спостереження і зрозумів, що через неї видно вени. Виглядає моторошно"

Фото Reddit / Fresh-Yesterday

"Камера першого iPhone у порівнянні з камерою iPhone 13 Pro"

Фото Reddit / Redstone41

"Біле пасмо у волоссі є у мене ще з того часу, як я була маленькою"

Фото Reddit / ahammerfellonmyhead

"Гральні кості з 100 граней"

Фото Reddit / RamenNoodles851

"У Дуйсбургу, у Німеччині, є 23-поверхова будівля без вікон – це державний архів"

Фото Reddit / ManicSheep

"Це не фотошоп. Пиво випало з холодильника і приземлилося ось так"

Фото Reddit / brancoopyat

"Так виглядає еволюція. Побачив 4 покоління Honda Civic у порядку зростання року випуску"

Фото Reddit / Chocolate1ce

"Прозорий лід у моєму напої. Це виглядає так, ніби з нього вирізали шматок"

Фото Reddit / merlinrising

"Потертості на цьому човні виглядають точно як морський пейзаж"

Фото Reddit / supremo92

"Купив краватку, а до нього дали маску в тон"

Фото Reddit / Soviet_Broski

"Я сфотографував свого собаку через вікно, і це виглядає як стара картина"

Фото Reddit / PhatWalda

""Моцарт, не кенгуру". Велосипед моєї дочки пояснює різницю між Австрією та Австралією"

Фото Reddit / pertiberti

"Ось, що було в іграшці, яку щойно знищив мій пес – "Гру закінчено. Ваш собака виграв""

Фото Reddit / chakalakasp