Переосмислити реальність: 15 абсурдних, але дуже смішних коміксів від італійської художниці

Італійська художниця, відома в інтернеті під творчим псевдонімом Disse, створює кумедні комікси, які викликають масу емоцій у користувачів мережі. На перший погляд, вони здаються абсолютно абсурдними, потім – смішними, і врешті-решт змушують подивитися на сучасний світ під іншим кутом.

Справжнє ім'я художниці – Даніела. Вона – кваліфікований спеціаліст у сфері графіки та тривалий час була художнім директором у рекламних агенціях. Зараз вона працює графічним дизайнером на фрилансі, а у вільний час створює комікси та публікує їх в інстаграмі.

Це цікаво Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти

Даніела почала розповідати історії у кумедних яскравих картинках через внутрішню потребу подивитися на світ по-іншому та переосмислити його. Теми її коміксів – необмежені, вони часто зачіпають дискусійні питання. Але, за словами художниці, вона не має на меті у такий спосіб висловити свою думку. "Я лише досліджую абсурд", – переконує Даніела.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Усі ілюстрації з інстаграму disse.stories