101-річна бабуся стала героїнею мемів: вона просто викинула омара в море

Вірджинія Олівер – відома як леді-лобстер, найстаріший ловець омарів в штаті Мен, США. Їй 101 рік, вона народилася і виросла в Рокленді та з восьми років займається ловлею лобстерів.

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Три дні на тиждень, з травня по листопад, жінка ходить зі своїм 78-річним сином Максом у море, де вони занурюють у воду кілька сотень пасток і разом намагаються зловити омарів. Після того, як син Вірджинії витягує пастки, американка вимірює омарів, і якщо попадаються занадто маленькі – викидає їх назад у море. І саме за цим заняттям видання Boston Globe робило про жінку матеріал та брало коментарі стосовно її нелегкої роботи.

Стаття, про 101-річну леді-лобстер викликала неабиякий інтерес у читачів. А найбільшу увагу привернув кадр, на якому жінка невимушено і впевнено викидає назад в море дрібного омара. Цією фотографією поділилися та прокоментували безліч користувачів у соціальних мережах. Не обійшлося без мемів та фотожаб.

"Серпень" – "весь мій список справ"



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

"Штам Дельта" – "мої плани на осінь"



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

"Моя робота в роздрібній торгівлі" – "мої надії і мрії"



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

"Я" – "тупа дурниця"



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

"Тупа фігня" – "обов’язки"



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

Що робити, якщо ми всі неправильно тлумачимо цю фотографію, і жінка настільки могутня, що насправді викликає омара з океану в човен.



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж



101-річна бабуся стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

Вірджинія розповіла, що не бачила всіх тих мемів на її фотографію, але сказала, якщо людям це подобається, то має місце бути.

Добре, що люди думають, що це дійсно добре, але для мене це просто повсякденна річ, яку я роблю,

– додала зі сміхом жінка.

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