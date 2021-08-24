Вирджиния Оливер – известная как леди-лобстер, старейший ловец омаров в штате Мэн, США. Ей 101 год, она родилась и выросла в Рокленде и с восьми лет занимается ловлей лобстеров.

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Три дня в неделю, с мая по ноябрь, женщина ходит со своим 78-летним сыном Максом в море, где они погружают в воду несколько сотен ловушек и вместе пытаются поймать омаров. После того как сын Вирджинии вытаскивает ловушки, американка измеряет омаров, и если попадаются слишком маленькие – выбрасывает их обратно в море. И именно за этим занятием издание Boston Globe делало о женщине материал и брало комментарии относительно ее нелегкой работы.

Статья, о 101-летней леди-лобстере вызвала большой интерес у читателей. А наибольшее внимание привлек кадр, на котором женщина непринужденно и уверенно выбрасывает обратно в море мелкого омара. Этой фотографией поделились и прокомментировали множество пользователей в социальных сетях. Не обошлось без мемов и фотожаб.

"Август" – "весь мой список дел"



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

"Штам Дельта" – "мої плани на осінь"



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

"Моя робота в роздрібній торгівлі" – "мої надії і мрії"



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

"Я" – "тупа дурниця"



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

"Тупа фігня" – "обов’язки"



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

Що робити, якщо ми всі неправильно тлумачимо цю фотографію, і жінка настільки могутня, що насправді викликає омара з океану в човен.



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей



101-летняя бабушка стала героиней мемов / Фото из соцсетей

Вирджиния рассказала, что не видела всех тех мемов на ее фотографию, но сказала, если людям это нравится, то имеет место.

Хорошо, что люди думают, что это действительно хорошо, но для меня это просто повседневная вещь, которую я делаю,

– добавила со смехом женщина.

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