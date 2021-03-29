1000 доларів за перегляд бондіани: як дивитися улюблені фільми і заробляти

Джерело:Nerd Bear
Американський розважальний сайт Nerd Bear запропонував своїм користувачам цікаву вакансію до прем'єри ювілейного 25-го фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". Вони пропонують 1000 доларів тому, хто подивиться усі попередні фільми.
Реліз наступного фільму про агента мав відбутися у квітні, але через пандемію його перенесли на 30 вересня 2021 року. Щоб урізноманітнити час очікування, Nerd Bear шукають "суперфаната" бондіани та готові заплатити йому 1000 доларів за перегляд усіх 24-ох фільмів.
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Це понад 51 година фільмів, 7 різних агентів 007 та дуже багато мартіні,
– написали роботодавці.
Обраний на цю незвичну вакансію повинен буде переглядати кіно, а також робити нотатки. Ось які вимоги висувають Nerd Bear до кандидатів:
Щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити на сайті анкету, а також розповісти про своє захоплення бондіаною.
Обраний "суперфанат" отримає подарункову карту Amazon на 100 доларів для прокату фільмів. Після виконання завдання йому видадуть основну суму – 1000 доларів (28 тисяч гривень).
Кіноман, який вдало пройде відбір, повинен буде подивитися усі фільми бондіани: