1000 доларів за перегляд бондіани: як дивитися улюблені фільми і заробляти

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Джерело:

Nerd Bear

Американський розважальний сайт Nerd Bear запропонував своїм користувачам цікаву вакансію до прем'єри ювілейного 25-го фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". Вони пропонують 1000 доларів тому, хто подивиться усі попередні фільми.

Реліз наступного фільму про агента мав відбутися у квітні, але через пандемію його перенесли на 30 вересня 2021 року. Щоб урізноманітнити час очікування, Nerd Bear шукають "суперфаната" бондіани та готові заплатити йому 1000 доларів за перегляд усіх 24-ох фільмів.

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Це понад 51 година фільмів, 7 різних агентів 007 та дуже багато мартіні,
– написали роботодавці.

Вимоги до кандидатаів

Обраний на цю незвичну вакансію повинен буде переглядати кіно, а також робити нотатки. Ось які вимоги висувають Nerd Bear до кандидатів:

  • "пристрасно" любити франшизу;
  • бути уважним до деталей;
  • встигнути подивитися 24 фільми за 30 днів;
  • бути активним користувачем соціальних мереж;
  • бути громадянином або проживати на території США.

Щоб взяти участь у відборі, потрібно заповнити на сайті анкету, а також розповісти про своє захоплення бондіаною.

Винагорода

Обраний "суперфанат" отримає подарункову карту Amazon на 100 доларів для прокату фільмів. Після виконання завдання йому видадуть основну суму – 1000 доларів (28 тисяч гривень).

Список фільмів

Кіноман, який вдало пройде відбір, повинен буде подивитися усі фільми бондіани:

  1. "Доктор Ноу" (1962);
  2. "З Росії з любов'ю" (1963);
  3. "Голдфінгер" (1964);
  4. "Кульова блискавка" (1965);
  5. "Живеш тільки двічі" (1967);
  6. "На секретній службі Її Величності" (1969);
  7. "Діаманти залишаються назавжди" (1971);
  8. "Живи та дай померти" (1973);
  9. "Чоловік із золотим пістолетом" (1974);
  10. "Шпигун, який мене кохав" (1977);
  11. "Місячний гонщик" (1979);
  12. "Тільки для ваших очей" (1981);
  13. "Восьминіжка" (1983);
  14. "Вид на вбивство" (1985);
  15. "Іскри з очей" (1987);
  16. "Ліцензія на вбивство" (1989);
  17. "Золоте око" (1995);
  18. "Завтра не помре ніколи" (1997);
  19. "І цілого світу замало" (1999);
  20. "Помри, але не зараз" (2002);
  21. "Казино "Рояль"" (2006);
  22. "Квант милосердя" (2008);
  23. "007: Координати "Скайфолл"" (2012);
  24. "007: Спектр" (2015).