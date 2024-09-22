Що означає вислів "норміс" та коли його доречно вживати

Молодіжний сленг невпинно розвивається та вдосконалюється. Ледь не щодня у соцмережах з'являються нові вислови, які стрімко поширюються та укорінюються у нашому повсякденному лексиконі.

Розберімося, що насправді означає термін "норміс" та коли його доречно вживати, разом з Розваги 24.

Дивіться також Комплімент чи образа: що означає термін Nike Pro, який активно використовує молодь

Звідки взявся термін "норміс"

Як не дивно, термін "норміс" походить від англійського слова normie і використовується для позначення людей, які відповідають загальноприйнятим соціальним нормам і стандартам. Спочатку це слово з'явилося в інтернет-культурі як спосіб описати тих, хто не вирізняється особливою індивідуальністю. Простіше кажучи, "норміси" – такі, як усі люди.

Однак залежно від контексту, термін може мати як нейтральний, так і негативний відтінок. До прикладу:

у нейтральному сенсі це просто опис соціально інтегрованої людини,

у негативному – це може означати людину, яка уникає самовираження або слідує загальноприйнятим трендам.

Коли вживають термін "норміс"

Цей термін зазвичай використовують саме в інтернет-спільнотах. Часто його можна почути з вуст людей, які прагнуть виділитися на фоні суспільства, що йде за стандартами.