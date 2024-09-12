Розберімося, що насправді означає термін Nike Pro та коли його доречно вживати, разом з Розваги 24.

Дивіться також Що таке "ауф": звідки взялося це слово та що воно означає

Що означає термін Nike Pro та звідки він взявся

Nike Pro – це популярна лінійка спортивного одягу, створена компанією Nike. Вона орієнтована на професійних спортсменів і любителів спорту, які потребують високої функціональності та комфорту під час тренувань.

Зазвичай одяг лінійки Nike Pro виготовлений із технологічних матеріалів, які забезпечують відведення вологи, підтримку тіла та зручність руху, а ще – він, як і більшість спортивного одягу, підкреслює фігуру.

Коли молодь вживає термін Nike Pro

Однак у молодіжному сленгу термін Nike Pro використовують у кількох контекстах:

на позначення дівчат, які круто виглядають, мають спортивне та підтягнуте тіло;

для сексуалізації жінок;

у сатиричному ключі, коли людина, на думку коментаторів, виглядає неналежний чином.

Що означає тренд на Nike Pro: дивіться відео