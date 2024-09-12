Розберімося, що насправді означає термін Nike Pro та коли його доречно вживати, разом з Розваги 24.
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Що означає термін Nike Pro та звідки він взявся
Nike Pro – це популярна лінійка спортивного одягу, створена компанією Nike. Вона орієнтована на професійних спортсменів і любителів спорту, які потребують високої функціональності та комфорту під час тренувань.
Зазвичай одяг лінійки Nike Pro виготовлений із технологічних матеріалів, які забезпечують відведення вологи, підтримку тіла та зручність руху, а ще – він, як і більшість спортивного одягу, підкреслює фігуру.
Коли молодь вживає термін Nike Pro
Однак у молодіжному сленгу термін Nike Pro використовують у кількох контекстах:
- на позначення дівчат, які круто виглядають, мають спортивне та підтягнуте тіло;
- для сексуалізації жінок;
- у сатиричному ключі, коли людина, на думку коментаторів, виглядає неналежний чином.
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