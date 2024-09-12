Давайте разберемся, что на самом деле означает термин Nike Pro и когда его уместно употреблять, вместе с Развлечения 24.

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Что означает термин Nike Pro и откуда он взялся

Nike Pro – это популярная линейка спортивной одежды, созданная компанией Nike. Она ориентирована на профессиональных спортсменов и любителей спорта, которые требуют высокой функциональности и комфорта во время тренировок.

Обычно одежда линейки Nike Pro изготовлена из технологических материалов, которые обеспечивают отвод влаги, поддержку тела и удобство движения, а еще – он, как и большинство спортивной одежды, подчеркивает фигуру.

Когда молодежь употребляет термин Nike Pro

Однако в молодежном сленге термин Nike Pro используют в нескольких контекстах:

для обозначения девушек, которые круто выглядят, имеют спортивное и подтянутое тело;

для сексуализации женщин;

в сатирическом ключе, когда человек, по мнению комментаторов, выглядит неподобающим образом.

Что означает тренд на Nike Pro: смотрите видео