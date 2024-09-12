Давайте разберемся, что на самом деле означает термин Nike Pro и когда его уместно употреблять, вместе с Развлечения 24.
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Что означает термин Nike Pro и откуда он взялся
Nike Pro – это популярная линейка спортивной одежды, созданная компанией Nike. Она ориентирована на профессиональных спортсменов и любителей спорта, которые требуют высокой функциональности и комфорта во время тренировок.
Обычно одежда линейки Nike Pro изготовлена из технологических материалов, которые обеспечивают отвод влаги, поддержку тела и удобство движения, а еще – он, как и большинство спортивной одежды, подчеркивает фигуру.
Когда молодежь употребляет термин Nike Pro
Однако в молодежном сленге термин Nike Pro используют в нескольких контекстах:
- для обозначения девушек, которые круто выглядят, имеют спортивное и подтянутое тело;
- для сексуализации женщин;
- в сатирическом ключе, когда человек, по мнению комментаторов, выглядит неподобающим образом.
Что означает тренд на Nike Pro: смотрите видео