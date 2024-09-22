Давайте разберемся, что на самом деле означает термин "нормис" и когда его уместно употреблять, вместе с Развлечения 24.

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Откуда взялся термин "нормис"

Как ни странно, термин "нормис" происходит от английского слова normie и используется для обозначения людей, которые соответствуют общепринятым социальным нормам и стандартам. Изначально это слово появилось в интернет-культуре как способ описать тех, кто не отличается особой индивидуальностью. Проще говоря, "нормисы" – такие же, как все люди.

Однако в зависимости от контекста, термин может иметь как нейтральный, так и негативный оттенок. Например:

в нейтральном смысле это просто описание социально интегрированного человека,

в негативном – это может означать человека, который избегает самовыражения или следует общепринятым трендам.

Когда употребляют термин "нормис"

Этот термин обычно используют именно в интернет-сообществах. Часто его можно услышать из уст людей, которые стремятся выделиться на фоне общества, идущего по стандартам.