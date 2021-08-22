Золотистий ретривер, який перестрибує високі перешкоди, став зіркою соцмереж

Пес, який думає, що він людина – саме так описують Марлі його господарі. Він постійно вражає їх, демонструючи свої неймовірні навички стрибків у висоту.

Марлі – пес породи золотистий ретривер, який володіє серйозними навичками стрибків у висоту. Він щодня дивує своїх власників безліччю прихованих талантів.

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Пес з легкістю перестрибує через високі перешкоди, що і принесло йому неймовірну славу. Марлі – справжня зірка соціальних мереж. В інстаграмі за його сторінкою MarleyinNYC стежать понад 261 тисячі користувачів, а в тіктоці – 1,6 мільйона. Крім того, в ютубі відео з песиком, який перестрибував бар'єр, набрало близько 172 мільйонів переглядів

На відео, яке стало вірусним у мережі, видно, як господар Марлі ставить 65 контейнерів з їжею один на одного, а пес без особливих зусиль перестрибує їх. Бар'єр ставав весь час вищим – додавався ряд за рядом, але Марлі просто бігав по коридору і легко виконував стрибки.

Золотистий ретривер, який перестрибує високі перешкоди:

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