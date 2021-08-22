Марли – пес породы золотистый ретривер, обладающий серьезными навыками прыжков в высоту. Он ежедневно удивляет своих хозяев множеством скрытых талантов.

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Пес с легкостью перепрыгивает через высокие препятствия, что и принесло ему невероятную славу. Марли – настоящая звезда социальных сетей. В инстаграме за его страницей MarleyinNYC следят более 261 тысячи пользователей, а в тиктоке – 1,6 миллиона. Кроме того, в ютубе видео с песиком, который перепрыгивал барьер, набрало около 172 миллионов просмотров

На видео, которое стало вирусным в сети, видно, как хозяин Марли ставит 65 контейнеров с едой друг на друга, а пес без особого труда перепрыгивает их. Барьер становился все время выше – прибавлялся ряд за рядом, но Марли просто бегал по коридору и легко выполнял прыжки.

Золотистый ретривер, который перепрыгивает высокие препятствия:

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