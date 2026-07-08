Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які мають неординарне почуття гумору та вміють влучно використовувати сарказм. Як пише Your Tango, гумор цих людей ледь помітний, витончений та не всім зрозумілий.

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Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Водолії – дуже розумні і їхнє почуття гумору це також відображає. Вони люблять сарказм і часто використовують дотепність у спілкуванні. Але їхній сухий гумор не завжди зрозумілий іншим. Дехто навіть не помічає, що це був жарт. Самі Водолії зазвичай не витрачають час на те, щоб пояснювати свої жарти.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Гумор Скорпіонів зазвичай сухий і навіть трохи чорний. Вони не випускають жарти, які зрозумілі всім. Скорпіони дуже спостережливі й добре читають людей, тому можуть використовувати сарказм. У своїх жартах вони часто говорять те, що інші бояться сказати. Але зрозуміти це можна лише тоді, коли ви вловлюєте прихований зміст.

Діва



Гороскоп для Дів

Дівами керує Меркурій, тому вони швидко думають і чітко висловлюються. Вони прагнуть ідеальності й часто дратуються через недосконалість навколо. Це може проявлятися у саркастичних зауваженнях. У них добре виходять гострі, влучні відповіді. Але це смішно лише тим, хто розуміє контекст. Вони не люблять прості жарти – їхній гумор більш розумний та витончений.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Близнюки дуже розумні й легко придумують дотепні жарти. Вони швидко реагують і часто видають влучні фрази на ходу. Їм подобається сарказм і жартівливі перепалки. Але за ними не завжди легко встигнути через швидке мислення і багато різних відсилань. При цьому Близнюки можуть жартувати як над іншими, так і над собою, не сприймаючи це занадто серйозно.