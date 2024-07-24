У Словаччині провели змагання з видобутку золота, попереду світовий чемпіонат

У суботу, 20 липня, у Словаччині відбувся 25-й конкурс-змагання з видобутку золота. Захід відбувся на території опалових копалень у Дубнику

У незвичному чемпіонату взяли участь 80 спортсменів, серед яких були як чоловіки, так і жінки та юніори. Захід організував Клуб золотошукачів при Східнословацькому музеї в Кошице та Словацька асоціація золотошукачів.

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Конкурс золотошукачів у Словаччині

Це регіональний конкурс. Один рік він проходить у Словаччині, а другий – у Чехії,

– розповів організатор змагань Душан Демчак.

Він розповів, що чемпіонат світу з видобутку золота цього року відбудеться в місті Злате Гори в Чехії. Змагання у Словаччині стали підготовкою.

Змагання з видобутку золота у Словаччині / Mukachevo.net

Під час чемпіонату учасники отримали відерце з 12 літрами піску, в якому було сховано кілька "золотих монет". Вони поступово промивали пісок у струмку, їх завданням було "вимити" якомога більше шматочків золота.

Як проходив чемпіонат золотошукачів / Mukachevo.net