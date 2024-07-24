В необычном чемпионата приняли участие 80 спортсменов, среди которых были как мужчины, так и женщины и юниоры. Мероприятие организовал Клуб золотодобытчиков при Восточнословацком музее в Кошице и Словацкая ассоциация золотодобытчиков.

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Конкурс золотоискателей в Словакии

Это региональный конкурс. Один год он проходит в Словакии, а второй – в Чехии,

– рассказал организатор соревнований Душан Демчак.

Он рассказал, что чемпионат мира по добыче золота в этом году состоится в городе Злате Горы в Чехии. Соревнования в Словакии стали подготовкой.

Соревнования по добыче золота в Словакии / Mukachevo.net

Во время чемпионата участники получили ведерко с 12 литрами песка, в котором было спрятано несколько "золотых монет". Они постепенно промывали песок в ручье, их задачей было "вымыть" как можно больше кусочков золота.

Как проходил чемпионат золотоискателей / Mukachevo.net