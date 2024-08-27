Заздрить навіть поліція: небезпечний злочинець розповів про умови проживання у в'язниці

Зазвичай в'язниця асоціюється у нас із жахливими умовами та місцем, де середньостатистична людина точно не хотіла б жити. Однак колишній контрабандист Пітер Тріттон розповів про розкішні умови в'язниці Еквадору, де він провів 9 років.

Небезпечний злочинець розповів, як жив і проводив вільний час за ґратами.

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Як жив чоловік

Пітер Тріттон відсидів у південноамериканських в'язницях 10 років та 12 днів. Однак гроші, які він накопичив за час своєї кримінальної кар'єри, забезпечили йому дуже комфортне перебування у місцях позбавлення волі.

Можна купити собі затишну камеру, яка вам до вподоби, приблизно за 2 тисячі фунтів стерлінгів (майже 109 тисяч гривень). Я зробив гарний ремонт, поклавши чорну керамогранітну плитку та замінивши проводку, а також купив телевізор, холодильник, нові матраци… Коли до мене приходили поліціянти, то казали, що я живу навіть краще, ніж вони,

– зізнався Пітер.

Він додатково купив ще 5 камер і здав їх в оренду іншим ув'язненим, аби заробити трохи більше грошей на повсякденні витрати.

Чи думав він про втечу

Попри всі переваги, Тріттон неодноразово думав про втечу. Один з його карколомних планів передбачав використання ракетниці, щоб проломити стіни в'язниці.

"Ми говорили про те, щоб знести дах гелікоптером або підірвати стіну з РПГ, але вирішили копати тунель", – зізнається колишній в'язень.

Співробітники поліції попередили Пітера, що в разі винесення м'якого вироку в Еквадорі після повернення до Великої Британії йому все одно доведеться відсидіти додатковий строк. Це, за його словами, було б "пеклом".