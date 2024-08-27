Опасный преступник рассказал, как жил и проводил свободное время за решеткой.

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Как жил человек

Питер Триттон отсидел в южноамериканских тюрьмах 10 лет и 12 дней. Однако деньги, которые он накопил за время своей криминальной карьеры, обеспечили ему очень комфортное пребывание в местах лишения свободы.

Можно купить себе уютную камеру, которая вам нравится, примерно за 2 тысячи фунтов стерлингов (почти 109 тысяч гривен). Я сделал хороший ремонт, положив черную керамогранитную плитку и заменив проводку, а также купил телевизор, холодильник, новые матрасы... Когда ко мне приходили полицейские, то говорили, что я живу даже лучше, чем они,

– признался Питер.

Он дополнительно купил еще 5 камер и сдал их в аренду другим заключенным, чтобы заработать немного больше денег на повседневные расходы.

Думал ли он о побеге

Несмотря на все преимущества, Триттон неоднократно думал о побеге. Один из его сногсшибательных планов предусматривал использование ракетницы, чтобы проломить стены тюрьмы.

"Мы говорили о том, чтобы снести крышу вертолетом или взорвать стену из РПГ, но решили копать туннель", – признается бывший заключенный.

Сотрудники полиции предупредили Питера, что в случае вынесения мягкого приговора в Эквадоре после возвращения в Великобританию ему все равно придется отсидеть дополнительный срок. Это, по его словам, было бы "адом".