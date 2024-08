Свои необычные приключения она описала в книге. А самыми яркими моментами своей жизни женщина поделилась в издании Never Saw Me Coming.

За что осудили женщину

Таня Смит выросла в Миннеаполисе и сказала, что хочет что-то сделать, чтобы помочь людям. Позже она обнаружила, что имеет талант к поиску телефонных номеров, и с развитием технологий это переросло во взлом компьютеров. Как только этот талант был раскрыт, она начала посылать деньги на счета, которые потом собирали люди, известные как "бегуны". В ее книге объясняется, что именно один из этих бегунов привел к тому, что ее позже поймали.



Таня Смит рассказала о своем побеге из тюрьмы в 1980-х годах / Фото Mirror

Как она решилась сбежать из тюрьмы

На момент побега Таня уже находилась 2 года из 13 в тюрьме в Западной Вирджинии. Однажды с помощью своего сообщника ей удалось сбежать. Известно, что она переоделась в адвоката.

Когда я дошла до ворот, я обернулась к охраннику, который стоял в дверях, и помахала рукой. Он прищурился, будто увидел кого-то знакомого. Я улыбнулась и снова помахала рукой. Тяжелый комок образовался у меня в горле. В любой момент кто-то мог понять, что я исчезла, и зазвонила бы сигнализация,

– вспомнила она.

Женщина провела на свободе 7 месяцев, после чего ее посадили снова. Сейчас Таня – мама троих детей. Она живет в Лос-Анджелесе, где, по ее словам, наслаждается спокойствием.