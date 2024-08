Свої незвичні пригоди вона описала у книзі. А найяскравішими моментами свого життя жінка поділилася у виданні Never Saw Me Coming.

Цікаво Чоловіка помилково кинули у в'язницю на 50 років: як перед ним перепросили

За що засудили жінку

Таня Сміт виросла у Міннеаполісі і сказала, що хоче щось зробити, щоб допомогти людям. Пізніше вона виявила, що має талант до пошуку телефонних номерів, і з розвитком технологій це переросло у злам комп'ютерів. Щойно цей талант був розкритий, вона почала надсилати гроші на рахунки, які потім збирали люди, відомі як "бігуни". В її книжці пояснюється, що саме один із цих бігунів призвів до того, що її пізніше упіймали.



Таня Сміт розповіла про свою втечу з в'язниці у 1980-х роках / Фото Mirror

Як вона наважилася втекти з в'язниці

На момент втечі Таня вже перебувала 2 роки з 13 у в'язниці в Західній Вірджинії. Одного дня за допомогою свого спільника їй вдалося втекти. Відомо, що вона переодягнулася в адвоката.

Коли я дійшла до воріт, я обернулася до охоронця, який стояв у дверях, і помахала рукою. Він примружився, ніби побачив когось знайомого. Я усміхнулася і знову помахала рукою. Тяжка грудка утворилася у мене в горлі. Будь-якої миті хтось міг зрозуміти, що я зникла, і задзвонила б сигналізація,

– пригадала вона.

Жінка провела на волі 7 місяців, після чого її ув'язнили знову. Зараз Таня – мама трьох дітей. Вона живе в Лос-Анджелесі, де, за її словами, насолоджується спокоєм.