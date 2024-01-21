Як повідомляють організатори VINIL Concert agency, концерт із назвою "ВІДДАЮ" відбудеться 30 січня, о 19:00.

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15 років на сцені

Злата Огнєвіч підготувала спеціальну концертну програму до святкування свого 15-річчя на музичній арені. Вечір обіцяє бути наповненим неймовірними емоціями та неперевершеним виконанням найкращих та найвідоміших хітів, серед яких:

"Зозуля",

"Солодка Кара",

"Танцювати",

"Світло",

"Як мені бути",

"Янгол".

У Львові виступить Злата Огнєвіч / Фото Nastazja Nikiforova

Також виступ артистки буде присвячений підтримці України.

Це буде неймовірна можливість насолодитися майстерністю Злати Огнєвіч та її музичної творчості. У межах концерту співачка презентує свій новий альбом "ВІДДАЮ", тож фанати матимуть можливість почути її нові композиції. Співачка виконає їх у супроводі струнного квартету та бенду,

– зазначили організатори.

Квитки доступні за посиланням.

Квитки на концерт 30 січня також дійсні

Крім того, подія відбудеться попри дії аферистів, які нещодавно поставили під загрозу усі найближчі концерти співачки. Тож всі попередньо придбані квитки на 30 січня залишаються дійсними.

"Для нас справа честі допомогти нашим артистам та глядачам, котрі стали жертвами аферистів, що спекулюють на війні. Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!", – наголосили нові організатори VINIL Concert agency.

Варто нагадати попередній організатор концерту Тарас Доненко (компанія StarLabel__) зник напередодні свят з майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та оплати персоналу.

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