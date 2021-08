Захід відбудеться 11 грудня у столичному клубі Bel Etage. Квитки можна придбати за посиланням.

Читайте також На екрані і в житті: хто зі світових знаменитостей полюбляє азартні ігри

Що відомо про гурт Princess Goes to the Butterfly Museum

Гурт Princess Goes to the Butterfly Museum створили у 2018 році актор, співак та музикант Майкл Сі Голл (Dexter, Six Feet Under, Lazaurus), гітарист та клавішник Метт Кац-Боен (Blondie) та ударник Пітер Яновіц (The Wallflowers, Morningwood).

У травні 2021 року, після багатьох років дружби та спільних музичних імпровізацій, тріо випустило свій перший повноформатний альбом Thanks for Coming, який готуються представити на кількох ексклюзивних концертах, у тому числі у Києві.

Пісня Nevertheless гурту Princess Goes to the Butterfly Museum: дивіться відео

Цікаву назву колективу придумала донька Кац-Боена, а на музичне наповнення вплинули гурти та зірки різних жанрів – від Nine Inch Nails та Девіда Бові до Донни Саммер та бродвейських мюзиклів.

Розповідаючи про гурт, неможливо не згадати легендарну кіноекранізацію Lazaurus – одну з останніх передсмертних робіт Девіда Бові, що містить його музику та тексти. У фільмі головну роль зіграв сам Бові, а у мюзиклі – неперевершений Майкл Сі Голл.

Живий виступ Майкла Сі Голла: дивіться відео

Поки можна лише уявити, яка неймовірна атмосфера пануватиме на живому виступі молодого тріо у Києві. Однак радимо не пропустити один із небагатьох ексклюзивних концертів гурту у Європі та слідкувати за подією у фейсбуці.

Молодий гурт Princess Goes to the Butterfly Museum / Фото Princess Goes to the Butterfly Museum