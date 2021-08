Мероприятие состоится 11 декабря в столичном клубе Bel Etage. Билеты можно приобрести по ссылке.

Что известно о группе Princess Goes to the Butterfly Museum

Группу Princess Goes to the Butterfly Museum создали в 2018 году актер, певец и музыкант Майкл Си Холл (Dexter, Six Feet Under, Lazaurus), гитарист и клавишник Мэтт Кац-Боэн (Blondie) и ударник Питер Яновиц (The Wallflowers, Morningwood).

В мае 2021 года, после многих лет дружбы и совместных музыкальных импровизаций, трио выпустило свой первый полноформатный альбом Thanks for Coming, который готовятся представить на нескольких эксклюзивных концертах, в том числе в Киеве.

Песня Nevertheless группы Princess Goes to the Butterfly Museum: смотрите видео

Интересное название коллектива придумала дочь Кац-Боэна, а на музыкальное наполнение повлияли группы и звезды разных жанров – от Nine Inch Nails и Дэвида Боуи до Донны Саммер и бродвейских мюзиклов.

Рассказывая о группе, невозможно не вспомнить легендарную экранизацию Lazaurus – одна из последних предсмертных работ Дэвида Боуи, содержащая его музыку и тексты. В фильме главную роль сыграл сам Боуи, а в мюзикле – непревзойденный Майкл Си Холл.

Живое выступление Майкла Си Холла: смотрите видео

Пока можно только представить, какая невероятная атмосфера будет царить на живом выступлении молодого трио в Киеве. Однако советуем не пропустить один из немногих эксклюзивных концертов группы в Европе и следить за событием в фейсбуке.

Молодая группа Princess Goes to the Butterfly Museum / Фото Princess Goes to the Butterfly Museum