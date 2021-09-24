Зіпсували життя: індійську перукарню оштрафували на 271 000 доларів за невдалу стрижку моделі

Мабуть, у кожного траплялися ситуації, коли перукарі відрізали більше волосся, ніж хотілося б, і результат їхньої роботи не виправдовував очікувань. Зазвичай після таких неприємних інцидентів не залишається нічого, окрім як розповісти про своє невдоволення майстрові, і більше не повертатися до цього салону. Але індійська модель, яка також постраждала від горе-перукаря, на цьому не зупинилася.

Що накоїв перукар

У 2018 році Аашна Рой прийшла до одного із салонів краси мережі готелів ITC Maurya, щоб постригтися. Вона дала майстрові чіткі вказівки, проте той вирішив зробити по-своєму – замість кількох сантиметрів перукар відрізав їй більшу частину волосся.

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Жінка не стала цього терпіти, і поскаржилася адміністратору салону на непрофесіоналізм його працівника. Тоді Аашні запропонували безкоштовно зробити процедуру лікування та догляду за волоссям, проте і воно не дало результату. За словами потерпілої, це лише ще більше зіпсувало її волосся.

Величезний штраф за зіпсовану зачіску

Аашна Рой працювала моделлю у компанії, що виготовляє засоби для волосся, тож ніяк не могла дозволити собі ходити із поганою зачіскою. Нова стрижка, звичайно, повпливала на її сприйняття себе, самооцінку та роботу, тож жінці довелося звільнитися. Це завдало їй величезних збитків – не лише фінансових, а й моральних.

Колишня модель звернулася до суду. У Національній комісії з захисту справ споживачів Індії стали на бік позивачки і заявили, що вона "зазнала величезної втрати, яка повністю змінила її життя і зруйнувала її мрію стати топмоделлю". У рішенні зазначили, що жінка перенесла серйозний нервовий зрив і травму через халатність перукаря.

Вона не могла дивитися на себе у дзеркало. Як професіонал в області комунікацій, вона повинна брати участь у зустрічах і інтерактивних сесіях. Проте вона втратила впевненість у собі через коротке волосся,

– вказали у рішенні Комісії.

Взявши це до уваги, суд оштрафував салон краси та присудив моделі компенсацію. Тепер ITC Maurya має виплатити Аашні 20 мільйонів рупій (271 тисячу доларів або 7,1 мільйона гривень).

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