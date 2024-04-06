У США журналістів попросили не красти сувеніри з президентського літака
Джерело:BBC News
У США журналістам заборонили красти сувеніри з літака, яким користується очільник країни Джо Байдена. Асоціація кореспондентів Білого дому попередила, що брати речі з літака заборонено.
Така заборона з'явилася після інвентаризації літака.
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Перевірка виявила зникнення кількох предметів з відсіку для преси. Фірмові наволочки, келихи й тарілки в золотій оправі.
Журналістам іноді дарують невеликі упаковки шоколадок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак брати предмети з логотипом Air Force One, зокрема столові прилади та рушники, було звичайною справою протягом багатьох років, стверджують самі працівники ЗМІ.
Яку колекцію зібрав один з журналістів
Кореспондент Білого дому від "Голосу Америки" Міша Комадовський зібрав свою колекцію предметів з поїздок на президентському літаку.
Я нікого не бентежив і не скоював жодних правопорушень, щоб зібрати цю колекцію,
– сказав він.
Air Force One також оснащений безпечним обладнанням зв'язку, що дає змогу літаку функціонувати як мобільний командний центр. На борту є 85 телефонів, безліч двосторонніх радіостанцій і комп'ютерний зв'язок. Президент сидить попереду, а журналісти розташовуються в задній частині літака.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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