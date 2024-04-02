Однак у фонді митця заявили, що це – "дешева підробка".

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Також вони звинуватили Кардаш'ян у:

порушенні авторських прав і прав на товарний знак,

недобросовісну конкуренцію,

неправдиву рекламу та підтримку підробок.

Справжній скандал спричинило відео, яке Кардаш'ян опублікувала ще у 2022 році. У ньому вона проводила екскурсію офісом своєї косметичної компанії Skkn by Kim.

Ці столи від Дональда Джадда справді дивовижні й повністю поєднуються зі стільцями,

– зазначила Кардаш'ян у відео.

Зауважимо, що це відео набрало близько 3,7 мільйона переглядів, але, судячи з усього, його видалили після позову.



На Кім Кардаш'ян подали до суду за "підроблений" стіл / Скриншот з відео

Хто такий Дональд Джадд Дональд Джадд був видатним американським художником, який здобув значну популярність в середині 20 століття. Він відомий своїми внесками в мінімалізм, арт-рух, що прагнув спростити мистецтво до його основних форм і ідей.



Джадд використовував промислові матеріали та прості, повторювані форми у своїх скульптурних роботах, відмовляючись від традиційної скульптурної композиції. Його роботи часто характеризуються чіткими лініями, геометричними формами та використанням кольору як інтегральної частини структури.

Стіл і стільці, які показала Кардаш'ян, нагадують знаменитий набір Дональда Джадда – La Mansana 84, який він презентував у 1982 році. Вартість столу оцінюється у 90 тисяч доларів, а стільці – по 9 тисяч доларів за штуку.

Відомо, що Дональд Джадд, який помер у 1994 році, дуже ретельно обирав тих, кому дозволяв виготовляти свої проєкти, звертаючи особливу увагу на якість використовуваних матеріалів. Лише кілька галерей і магазинів мають право продавати його меблі.