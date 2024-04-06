Така заборона з'явилася після інвентаризації літака.
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Перевірка виявила зникнення кількох предметів з відсіку для преси. Фірмові наволочки, келихи й тарілки в золотій оправі.
Журналістам іноді дарують невеликі упаковки шоколадок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак брати предмети з логотипом Air Force One, зокрема столові прилади та рушники, було звичайною справою протягом багатьох років, стверджують самі працівники ЗМІ.
Яку колекцію зібрав один з журналістів
Кореспондент Білого дому від "Голосу Америки" Міша Комадовський зібрав свою колекцію предметів з поїздок на президентському літаку.
Я нікого не бентежив і не скоював жодних правопорушень, щоб зібрати цю колекцію,
– сказав він.
Air Force One також оснащений безпечним обладнанням зв'язку, що дає змогу літаку функціонувати як мобільний командний центр. На борту є 85 телефонів, безліч двосторонніх радіостанцій і комп'ютерний зв'язок. Президент сидить попереду, а журналісти розташовуються в задній частині літака.