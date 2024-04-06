Така заборона з'явилася після інвентаризації літака.

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Перевірка виявила зникнення кількох предметів з відсіку для преси. Фірмові наволочки, келихи й тарілки в золотій оправі.

Журналістам іноді дарують невеликі упаковки шоколадок M&Ms, прикрашені президентською печаткою, як сувенір. Однак брати предмети з логотипом Air Force One, зокрема столові прилади та рушники, було звичайною справою протягом багатьох років, стверджують самі працівники ЗМІ.

Яку колекцію зібрав один з журналістів

Кореспондент Білого дому від "Голосу Америки" Міша Комадовський зібрав свою колекцію предметів з поїздок на президентському літаку.

Я нікого не бентежив і не скоював жодних правопорушень, щоб зібрати цю колекцію,

– сказав він.

Довідка. Air Force One називають офісом президента США у небі. Він має площу 372 квадратних метри. Його дивовижні можливості охоплюють великі апартаменти для президента, медичну станцію з операційним столом, конференц-зал і їдальню, 2 камбузи для приготування їжі, здатні нагодувати 100 осіб одночасно, а також виділені зони для преси, VIP-персон, охорони й секретарів.

Air Force One також оснащений безпечним обладнанням зв'язку, що дає змогу літаку функціонувати як мобільний командний центр. На борту є 85 телефонів, безліч двосторонніх радіостанцій і комп'ютерний зв'язок. Президент сидить попереду, а журналісти розташовуються в задній частині літака.