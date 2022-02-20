Жодного фотошопу: 15 прикладів дивовижної симетрії у природі

20 лютого 2022 , 06:22
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Джерело:

Reddit

Іноді матінка-природа буває ще тією перфекціоністкою. Вона створює настільки ідеальні речі, що людям з високими технологіями та складними механізмами залишається лише заздрити її силі.

У нашій добірці – приклади дивовижної симетрії, народженої у природних умовах. Ось де потрібно шукати натхнення та візуальну насолоду. Ці фото зможуть задовольнити навіть найприскіпливіших перфекціоністів та їхнє прагнення ідеальності. 

До теми Це ідеально: 15 доказів того, що рай для перфекціоністів справді існує

"Неймовірна геометрія"

Фото Reddit / TheyCallMeDrAsshole

"По 2 гілочки у кожному розгалуженні"

Фото Reddit / SonOfBharata

"Милий узор на кабачку"

Фото Reddit / crocodile_lover

"Ідеальна зірка"

Фото Reddit / cule_cule

"Це ж треба"

Фото Reddit / BriLyGan

"Ці лінії заворожують"

Фото Reddit / the_traveling_greenhouse

"Квіти вишикувалися в ідеальні ряди"

Фото Reddit / tehz0r

"Знайшла цю квітку на Гаваях кілька місяців тому"

Фото Reddit / lilldipshit

"Як під лінійку"

Фото Reddit / japsanityxc

"Чи зустрічали ви ідеальніші яблука?"

Фото Reddit / cobrakiller2000

"Знайшов закручену кульбабку"

Фото Reddit / Golden_Snail_DK

"Ці незабудки утворили сердечко"

Фото Reddit / puppersdoggos

"Гриб, сфотографований знизу"

Фото Reddit / cocaineandcakepops

"Під час прогулянки наштовхнулася на ідеальну квітку"

Фото Reddit / urmamasmama

"Ідеальний градієнт на дереві мого сусіда"

Фото Reddit / OrangePoppy24

Автор: Софія Гусєва