Жодного фотошопу: 15 прикладів дивовижної симетрії у природі
Джерело:Reddit
Іноді матінка-природа буває ще тією перфекціоністкою. Вона створює настільки ідеальні речі, що людям з високими технологіями та складними механізмами залишається лише заздрити її силі.
У нашій добірці – приклади дивовижної симетрії, народженої у природних умовах. Ось де потрібно шукати натхнення та візуальну насолоду. Ці фото зможуть задовольнити навіть найприскіпливіших перфекціоністів та їхнє прагнення ідеальності.
До теми Це ідеально: 15 доказів того, що рай для перфекціоністів справді існує
"Неймовірна геометрія"
Фото Reddit / TheyCallMeDrAsshole
"По 2 гілочки у кожному розгалуженні"
Фото Reddit / SonOfBharata
"Милий узор на кабачку"
Фото Reddit / crocodile_lover
"Ідеальна зірка"
Фото Reddit / cule_cule
"Це ж треба"
Фото Reddit / BriLyGan
"Ці лінії заворожують"
Фото Reddit / the_traveling_greenhouse
"Квіти вишикувалися в ідеальні ряди"
Фото Reddit / tehz0r
"Знайшла цю квітку на Гаваях кілька місяців тому"
Фото Reddit / lilldipshit
"Як під лінійку"
Фото Reddit / japsanityxc
"Чи зустрічали ви ідеальніші яблука?"
Фото Reddit / cobrakiller2000
"Знайшов закручену кульбабку"
Фото Reddit / Golden_Snail_DK
"Ці незабудки утворили сердечко"
Фото Reddit / puppersdoggos
"Гриб, сфотографований знизу"
Фото Reddit / cocaineandcakepops
"Під час прогулянки наштовхнулася на ідеальну квітку"
Фото Reddit / urmamasmama
"Ідеальний градієнт на дереві мого сусіда"
Фото Reddit / OrangePoppy24