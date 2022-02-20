В нашей подборке – примеры удивительной симметрии, рожденной в природных условиях. Вот где нужно искать вдохновение и визуальное наслаждение. Эти фото смогут удовлетворить даже самых придирчивых перфекционистов и их стремление к идеальности.

На тему Это идеально: 15 доказательств того, что рай для перфекционистов действительно существует

"Невероятная геометрия"

Фото Reddit / TheyCallMeDrAsshole

"По 2 веточки в каждом разветвлении"

Фото Reddit / SonOfBharata

"Милый узор на кабачке"

Фото Reddit / crocodile_lover

"Идеальная звезда"

Фото Reddit / cule_cule

"Это же надо"

Фото Reddit / BriLyGan

"Эти линии завораживают"

Фото Reddit / the_traveling_greenhouse

"Цветы выстроились в идеальные ряды"

Фото Reddit / tehz0r

"Нашла этот цветок на Гавайях несколько месяцев назад"

Фото Reddit / lilldipshit

"Как под линейку"

Фото Reddit / japsanityxc

"Встречали ли вы более идеальные яблоки?"

Фото Reddit / cobrakiller2000

"Нашел закрученный одуванчик"

Фото Reddit / Golden_Snail_DK

"Эти незабудки образовали сердечко"

Фото Reddit / puppersdoggos

"Гриб, сфотографированный снизу"

Фото Reddit / cocaineandcakepops

"Во время прогулки наткнулась на идеальный цветок"

Фото Reddit / urmamasmama

"Идеальный градиент на дереве моего соседа"