В нашей подборке – примеры удивительной симметрии, рожденной в природных условиях. Вот где нужно искать вдохновение и визуальное наслаждение. Эти фото смогут удовлетворить даже самых придирчивых перфекционистов и их стремление к идеальности.
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"Невероятная геометрия"
Фото Reddit / TheyCallMeDrAsshole
"По 2 веточки в каждом разветвлении"
Фото Reddit / SonOfBharata
"Милый узор на кабачке"
Фото Reddit / crocodile_lover
"Идеальная звезда"
Фото Reddit / cule_cule
"Это же надо"
Фото Reddit / BriLyGan
"Эти линии завораживают"
Фото Reddit / the_traveling_greenhouse
"Цветы выстроились в идеальные ряды"
Фото Reddit / tehz0r
"Нашла этот цветок на Гавайях несколько месяцев назад"
Фото Reddit / lilldipshit
"Как под линейку"
Фото Reddit / japsanityxc
"Встречали ли вы более идеальные яблоки?"
Фото Reddit / cobrakiller2000
"Нашел закрученный одуванчик"
Фото Reddit / Golden_Snail_DK
"Эти незабудки образовали сердечко"
Фото Reddit / puppersdoggos
"Гриб, сфотографированный снизу"
Фото Reddit / cocaineandcakepops
"Во время прогулки наткнулась на идеальный цветок"
Фото Reddit / urmamasmama
"Идеальный градиент на дереве моего соседа"
Фото Reddit / OrangePoppy24