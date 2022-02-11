Жодних калорій: фермери із США випустили парфуми з ароматом картоплі фрі

Американські фермери, які вирощують всесвітньовідому картоплю Айдахо, випустили справжні парфуми з ароматом смаженої картоплі фрі. З ними любителі фастфуду можуть не лише куштувати, а й пахнути улюбленими стравами.

Ця американська картопля настільки відома, що існує навіть спеціальна Картопляна комісія Айдахо (IPC), яка представляє інтереси усіх місцевих фермерів. Саме у цій організації й вигадали унікальні парфуми.

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Як створили парфуми, що пахнуть картоплею фрі

Ідея створити парфуми з ароматом картоплі фрі з'явилася ще навесні 2021 року. Думку почали розвивати та працювати над її втіленням. Реліз продукту запланували на лютий – місяць любителів картоплі Айдахо. Крім того, на думку представників IPC, такі парфуми є ідеальним варіантом подарунку на День святого Валентина.

Реалізація проєкту розпочалася з опитування, адже важливо було дізнатися, чи потрібні комусь парфуми з таким нестандартним ароматом. Як не дивно, 90 відсотків респондентів сказали, що дуже люблять запах картоплі фрі і хотіли б мати такі парфуми.

Парфуми створили з переробленої картоплі Айдахо / Фото IPC

Найважчим у цьому процесі було його втілення – виявилося, що створити аромат не так вже й легко. Врешті, виробники спробували кілька формул з використанням ефірних олій найкращої картоплі з Айдахо, і обрали найбільш насичений запах.

Фермерам було важливо, аби парфуми мали відповідний золотистий колір, який асоціювався б з підсмаженою скоринкою картоплі фрі. Крім того, вони обрали рельєфну пляшечку, яка також нагадує про вигляд цієї страви. Попри те, що усе це звучить дещо комічно, флакон справді вийшов дуже красивим – своїм виглядом він нічим не поступається іншим дорогим парфумам.

Парфуми з лаконічною назвою Frites by Idaho продають за символічною ціною – 1,89 долара (53 гривні) за 50 мілілітрів. Ця сума відповідає середній вартості схожої за розміром порції картоплі фрі.

Frites by Idaho випустили в обмеженій кількості, тож придбати їх можна було лише у лютому. Але ідея настільки сподобалася споживачам, що усю партію розкупили менше ніж за тиждень. Через такий ажіотаж, фермери хочуть надалі тішити людей та не виключають, що невдовзі вони випустять парфуми з ароматом запеченої картоплі.

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