Никаких калорий: фермеры из США выпустили духи с ароматом картошки фри

Американские фермеры, выращивающие всемирно известный картофель Айдахо, выпустили настоящие духи с ароматом жареного картофеля фри. С ними любители фастфуда могут не только есть, но и пахнуть любимыми блюдами.

Этот американский картофель настолько известен, что существует даже специальная Картофельная комиссия Айдахо (IPC), представляющая интересы всех местных фермеров. Именно в этой организации и придумали уникальные духи.

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Как создали духи, пахнущие картофелем фри

Идея создать духи с ароматом картофеля фри появилась еще весной 2021 года. Мысль стали развивать и работать над ее воплощением. Релиз продукта запланировали на февраль – месяц любителей картофеля Айдахо. Кроме того, по мнению представителей IPC, такие духи являются идеальным вариантом подарка на День святого Валентина.

Реализация проекта началась с опроса, ведь важно было узнать, нужны ли кому-то духи с таким нестандартным ароматом. Как ни странно, 90 процентов респондентов сказали, что очень любят запах картофеля фри и хотели бы такие духи.

Духи создали из переработанного картофеля Айдахо / Фото IPC

Самым трудным в этом процессе было его воплощение – оказалось, что создать аромат не так-то легко. В конце концов, производители попробовали несколько формул с использованием эфирных масел лучшего картофеля из Айдахо, и выбрали самый насыщенный запах.

Фермерам было важно, чтобы у духов был соответствующий золотистый цвет, который бы ассоциировался с поджаренной корочкой картофеля фри. Кроме того, они выбрали рельефную бутылочку, также напоминающую вид этого блюда. Несмотря на то, что все это звучит несколько комично, флакон действительно получился очень красивым – своим видом он ничем не уступает другим дорогим духам.

Духи с лаконичным названием Frites by Idaho продают по символической цене – 1,89 доллара (53 гривны) за 50 миллилитров. Эта сумма соответствует средней стоимости похожей по размеру порции картофеля фри.

Frites by Idaho выпустили в ограниченном количестве, так что приобрести их можно было только в феврале. Но идея настолько понравилась потребителям, что всю партию раскупили менее чем за неделю. Из-за такого ажиотажа фермеры хотят в дальнейшем радовать людей и не исключают, что вскоре они выпустят духи с ароматом запеченного картофеля.

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