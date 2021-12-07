До прикладу, багато людей записують голосові повідомлення, іноді й не підозрюючи, що співрозмовник не може або не хоче слухати їх у цей момент. Є чудовий спосіб передати свій настрій та емоції за допомогою GIF-ок, масок, фільтрів або стікерів. А якщо доречного знайти не вдалося – можна створити власний. Розповідаємо, як це зробити.

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Змініть реальність

AR-маски допомагають висловити емоції / Фото Viber

AR-маски роблять звичайні фото та відео унікальними. Вони реагують на найменші зміни у міміці людини – можна посміхнутися або підморгнути, і маска повторить рухи вашого обличчя. Аби скористатися AR-фільтрами та масками для створення фото, відео або gif-файлу з ефектом доповненої реальності, натисніть на значок камери на нижній панелі у вікні відкритого чату.

Це чудовий спосіб привітати співрозмовника, запросити його повболівати за улюблену футбольну команду або в кінотеатр на новий фільм жахів. За допомогою маски можна записати адресатові унікальне повідомлення та створити фото- чи відеолистівку із собою у головній ролі.

Зокрема, такі маски є у Viber. З ними можна надіслати зняті фото та відео друзям чи зберегти їх в телефоні. Сказати мамі, що ви сумуєте за її варениками, приміряти українське тату з петриківкою чи взагалі повністю змінити віртуальний світ навколо – можливо все.

AR-маски у месенджерах: дивіться відео

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GIF-ка замість тисячі фотографій

Як створити GIFку у месенджері / Фото Viber

Фотографія – замість тисячі слів, а GIF-файл, мабуть, – замість безлічі фотографій. Цей формат дуже популярний серед користувачів, оскільки, на відміну від стандартних відео, займає небагато місця в телефоні. Крім того, це хороший спосіб придумати власні меми – побажайте один одному доброго ранку горнятком запашної кави, надішліть запрошення на піжамну вечірку чи знайдіть смішний варіант сказати "Так" замість традиційного "Окей".

Деякі відео можуть бути особливо смішними чи милими, якщо перетворити їх на GIF у Viber. Для цього у діалозі оберіть відповідну іконку і зніміть відео, яке потім автоматично конвертується у потрібний формат. Додайте підпис, оберіть зробити GIF циклічним чи змінити його швидкість. Хто знає, може це стане наступним всесвітньо відомим мемом. Але перш за все, нехай ваша GIF-ка потішить вас та ваших друзів.

Як створити GIF-файл у Viber: дивіться відео

Спілкуйтеся без слів

Коли не хочеться друкувати та навіть розмовляти, ми часто обираємо стікери. Але спершу все одно потрібно знайти саме той, який потрібний, через вбудований пошук у месенджері (найкраще він підтримує латиницю).

Можна піти далі й створити власні унікальні стікери, які об’єднають вас зі співрозмовником. Оберіть фотографії, що нагадують про смішні моменти, видаліть з них фон (це теж можна зробити просто у Viber), додайте наліпки чи текст – і все готово. Зробіть стікери з фото своїх друзів і близьких та їхніми улюбленими фразами. Після створення можна опублікувати стікерпак у вільний доступ чи залишити лише собі.

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І найпростіший варіант – змініть декорації

Ваші друзі та близькі заслуговують на більше, ніж стандартний фон у чаті. Ви можете поставити на тло спільне фото, власний малюнок чи колаж, аби згадувати теплі моменти щоразу, коли пишете мамі або найкращому другові. У месенджері є й галерея готових фонів – просто оберіть щось до смаку.