Деталі розповіли у районному суді Полтави.

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За даними суду, жінка від вересня до листопада 2023 року виносила продукти харчування в одному із магазинів. Вона складала продукти до сумки та просто йшла геть. Цікаво, що жінка "скуповувалась" в одному і тому ж магазині ледве не через день.

Загалом було зафіксовано 19 крадіжок. З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування, як-от: ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше. Вона могла набрати продуктів на 300 – 500 гривень.

Як покарали жінку

На суді підозрювана визнала провину та розкаялась. Вона повідомила, що харчувалась вкраденими продуктами, частину коштів магазину вже відшкодувала. Суд встановив, що жінка "страждає на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, має синдром залежності, отримує замісну терапію".

Підсудну визнали винною у крадіжках та засудили до 5 років позбавлення волі, оскільки вона раніше уже була судимою.

Раніше чоловік з Тернополя вигадав хитру схему, яка дозволила йому чотири місяці безкоштовно харчуватися у ресторанах та не платити за замовлення. Правоохоронці з'ясували, що він протягом періоду з грудня 2022 року по квітень 2023 року замовляв доставку їжі, навмисно пред'являючи фальшивий чек на оплату.