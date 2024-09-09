Жінка знайшла у струмку втрачений золотий скарб: що це було

Мисливиця за скарбами з Британії опублікувала нове відео, щоб поділитися однією з найцікавіших своїх знахідок. Джейн зізнається, що була просто приголомшена, коли побачила її.

Цього разу жінка знайшла каблучку.

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Про свою знахідку вона розповіла у тіктоці, де на неї підписались понад 173 тисячі користувачів мережі.

Зі мною сталось диво, коли вдалось підняти з дна цю прекрасну каблучку з діамантовим пасьянсом, золотом і платиною. Ймовірно, ювелірний виріб виготовлений на початку 1970-х років,

– повідомила вона.

Оскільки каблучка була у важкодоступному місці, можна припустити, що її викинули у водойму навмисно.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Джейн йде убрід через річку, описуючи своє хвилювання, яке вона відчула, коли побачила прикрасу у прозорій воді.

"Я була вражена. Мої ноги миттєво підкосилися, коли помітила відблиск золота. Таке враження, що перебуваєш у своєрідному трансі. Підіймаєш каблучку й не до кінця віриш в те, що бачиш. Раніше я ніколи не знаходила діамантів", – пригадала дівчина.

Разом з тим, вона додала, що знахідка "просякнута емоціями", пов'язаними з втратою та розчаруванням у коханні, прощання з надіями, яким не судилося справдитися, й болем.