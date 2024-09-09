На этот раз женщина нашла кольцо.

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О своей находке она рассказала в тиктоке, где на нее подписались более 173 тысяч пользователей сети.

Со мной произошло чудо, когда удалось поднять со дна это прекрасное кольцо с бриллиантовым пасьянсом, золотом и платиной. Вероятно, ювелирное изделие изготовлено в начале 1970-х годов,

– сообщила она.

Поскольку кольцо было в труднодоступном месте, можно предположить, что его выбросили в водоем намеренно.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Джейн идет вброд через реку, описывая свое волнение, которое она почувствовала, когда увидела украшение в прозрачной воде.

"Я была поражена. Мои ноги мгновенно подкосились, когда заметила отблеск золота. Такое впечатление, что находишься в своеобразном трансе. Поднимаешь кольцо и не до конца веришь в то, что видишь. Раньше я никогда не находила бриллиантов", – вспомнила девушка.

Вместе с тем, она добавила, что находка "пропитана эмоциями", связанными с потерей и разочарованием в любви, прощание с надеждами, которым не суждено было сбыться, и болью.