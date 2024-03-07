Ви маєте це знати: жінка показала "секретну" кнопку у пральній машині

Господиня, на ім'я Хейзел Маккінні виявила "секретну" кнопку у своїй пральній машинці. Коли вона розповіла про неї свої спостереження підписникам, їхні думки розділилися.

Своїм лайфхаком господиня поділилася у тіктоці.

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Де розташована "секретна" кнопка

Хейзел Маккінні розповіла, що в пральних машинках є секретна кнопка, яка дозволяє прати вдома речі з позначкою "тільки для хімчистки".

Як пояснила жінка, деякі матеріали рекомендують для чищення в хімчистці, адже вони можуть зменшитися в розмірі або втратити форму при стандартному митті в гарячій воді або при інтенсивному віджиманні. Проте, завдяки делікатним програмам сучасних пральних машин, можна безпечно прати такі речі.

Хейзел завантажує речі у пральну і виставляє програму для делікатного прання при температурі 40°C і 800 обертах на хвилину. За її словами, після такого прання навіть костюм виглядає бездоганно. Єдина рекомендація – після завершення прання легко відпарити одяг.

Де розташована "секретна" кнопка: дивіться відео

Що про це кажуть люди у соцмережах

Однак думки її підписників розділилися: одні кажуть, що вже давно користуються такою функцією, а інші застерігають від подібних експериментів:

"Я роблю це вже багато років і не користуюся послугами хімчистки".

"Використовую делікатний режим для всього свого одягу".

"Це підходить для багатьох костюмів, але будьте обережні, щоб не випрати вовну! Бо підкладка може відокремитися після занадто частого прання".

Тим часом експерти рекомендують все ж віддавати одяг зі шкіри, замші, вироби з бісером чи паєтками у хімчистку.