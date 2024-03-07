Своїм лайфхаком господиня поділилася у тіктоці.
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Де розташована "секретна" кнопка
Хейзел Маккінні розповіла, що в пральних машинках є секретна кнопка, яка дозволяє прати вдома речі з позначкою "тільки для хімчистки".
Як пояснила жінка, деякі матеріали рекомендують для чищення в хімчистці, адже вони можуть зменшитися в розмірі або втратити форму при стандартному митті в гарячій воді або при інтенсивному віджиманні. Проте, завдяки делікатним програмам сучасних пральних машин, можна безпечно прати такі речі.
Хейзел завантажує речі у пральну і виставляє програму для делікатного прання при температурі 40°C і 800 обертах на хвилину. За її словами, після такого прання навіть костюм виглядає бездоганно. Єдина рекомендація – після завершення прання легко відпарити одяг.
Де розташована "секретна" кнопка: дивіться відео
Що про це кажуть люди у соцмережах
Однак думки її підписників розділилися: одні кажуть, що вже давно користуються такою функцією, а інші застерігають від подібних експериментів:
- "Я роблю це вже багато років і не користуюся послугами хімчистки".
- "Використовую делікатний режим для всього свого одягу".
- "Це підходить для багатьох костюмів, але будьте обережні, щоб не випрати вовну! Бо підкладка може відокремитися після занадто частого прання".
Тим часом експерти рекомендують все ж віддавати одяг зі шкіри, замші, вироби з бісером чи паєтками у хімчистку.