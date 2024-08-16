Ураган викинув на берег загадкове послання часів Другої світової війни: що було всередині

У США жінка знайшла на пляжі загадкову пляшку з посланням. 46-річна Сюзанна Фламент-Сміт із Тампи якраз займається прибиранням узбережжя.

Сталося це в американському штаті Флорида якраз після невеличкого урагану.

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Жінка розповіла, що прибирала сміття на бульварі Бейшор у Сейф-Гарборі, коли її увагу привернула пляшка.

У ній був пісок, але напис було добре видно. Лист був майже вивернутий назовні, так що можна було розгледіти напис. Він виділявся,

– розповіла вона.

У пляшці жінка виявила саме послання, а також:

пісок,

кавову паличку,

гільзу від кулі,

мініатюрне гарматне ядро.

Лист всередині сильно вицвів, але дещо можна було розібрати.



Жінка знайшла послання у пляшці / Фото WFLA

Про що мовилося у посланні

На бланку листа, датованого 4 березня 1945 року, значиться:

ВМС США, навчальна амфібійна база в Літл-Крік, штат Вірджинія. Дорогий Лі, вчора отримав твого листа, був радий отримати від тебе звісточку.

Флемент-Сміт каже, що більша частина листа надто вицвіла, щоб її можна було прочитати, але автор, якого, можливо, звати Кріс або Джим, повідомляє про початок навчання в радіошколі й обіцяє написати ще раз наступного дня.