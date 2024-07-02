Найнезвичніша мотивація: жінка вдвічі схудла після того, як її не забрав рятувальний гелікоптер

Мати двох дітей Даніель Хатчінсон ще донедавна важила 146 кілограмів. Жінка змогла схуднути вдвічі після одного випадку.

Відомо, що жінці не дозволили полетіти разом з хворою дочкою у рятувальному гелікоптері.

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Це далеко не єдина ситуація, коли Даніель терпіла незручності через надмірну вагу. Зокрема її не пускали на американські гірки, а в літаках доводилося просити подовжувачі ременів безпеки.



Як змінилася жінка / Фото Kennedy News and Media

Однак найбільш неприємний випадок стався у 2022 році, коли в її чотирирічної доньки Неве стався напад астми. Стан дитини був настільки важким, що медики вирішили відправити санітарну авіацію, аби якнайшвидше доставити маленьку пацієнтку до спеціалізованої лікарні. Коли екіпаж сказав матері, що вона не зможе полетіти з дитиною, бо це поставить під загрозу безпечність польоту, жінка відчула себе "повністю розбитою".

Саме ця ситуація спонукала Хатчінсон кардинально змінити спосіб життя, щоб вилікуватись від патологічного ожиріння. Зараз Даніель важить лише 57 кілограмів й каже, що не впізнає себе колишню.